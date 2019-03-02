«Тюменская марка» выходит на региональный уровень
Популярный среди предпринимательского сообщества Тюмени конкурс «Тюменская марка» будет ретранслирован на областной уровень. Уже в ближайшее время он состится в Тобольске.
Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.
Отметим, «Тюменская марка» популярна среди предпринимателей Тюмени. Конкурс проводится на протяжении 16 лет.
Всего за время существования «Тюменской марки» участие в бизнес соревновании приняли более 500 представителей малого и среднего бизнеса областного центра. Из них 240 получили право маркировать свою продукцию или услуги почетным знаком отличия «Тюменская марка».
ИСТОЧНИК KP.RU