2019-03-02T14:21:32+03:00
Общество

«Тюменская марка» выходит на региональный уровень

Конкурс уходит за пределы Тюмени
Алена Кульмухаметова
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Популярный среди предпринимательского сообщества Тюмени конкурс «Тюменская марка» будет ретранслирован на областной уровень. Уже в ближайшее время он состится в Тобольске.

Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Отметим, «Тюменская марка» популярна среди предпринимателей Тюмени. Конкурс проводится на протяжении 16 лет.

Всего за время существования «Тюменской марки» участие в бизнес соревновании приняли более 500 представителей малого и среднего бизнеса областного центра. Из них 240 получили право маркировать свою продукцию или услуги почетным знаком отличия «Тюменская марка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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