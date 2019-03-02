2019-03-02T14:00:53+03:00
Происшествия

В кафе Нижней Тавды дебоширка била бокалы о голову посетительницы

Несчастной женщине понадобилась помощь медиков
Алена Кульмухаметова
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В кафе Нижней Тавды дебоширка била бокалы о голову посетительницы. Фото с сайта Day.AzВ кафе Нижней Тавды дебоширка била бокалы о голову посетительницы. Фото с сайта Day.Az
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Нападение на женщину в одном из кафе Нижней Тавды произошло внезапно. Одна из посетительниц вдруг резко невзлюбила незнакомку.

Как сообщили в УМВД по Тюменской области, о нападении на 32-летнюю женщину полиция узнала от врачей больницы, куда поступила пострадавшая. Оперативники выехали на место и выяснили, что в местном кафе произошел конфликт между тремя незнакомыми женщинами. В ходе драки 20-летняя девушка схватила бокал и ударила потерпевшую по голове.

Вину злоумышленница признала. Отметим, что никаких причин для нападения на незнакомую посетительницу кафе у правонарушительницы и ее подруги не было. По словам задержанной, ссора началась на почве внезапно возникшей личной неприязни.

В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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