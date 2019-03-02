2019-03-02T13:06:02+03:00
Общество

В Ишимском районе названы имена лучших педагогов

Жюри оценивало ряд критериев
Алена Кульмухаметова
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Ежегодный конкурс «Педагог года» состялся в Ишимском районе. За звание лучшего боролись10 учителей и семь воспитателей.

В течение пяти конкурсных дней учителя демонстрировали профессионализм в обучении и воспитании детей. Проводили мастер-классы, открытые уроки и педсоветы.

Чемпионов педагогического профиля определило строгое жюри по ряду критериев. Лучшим воспитателем названа воспитатель стрехнинского детского сада Галина Десятова. Победителем среди учителей стал молодой преподаватель математики и информатики Первопесьяновской школы Николай Мутьев.

- Даже не ожидал, что выйду первым, потому что конкуренция была серьезной. Мастерство показывали опытные педагоги с большим стажем, но в этот раз повезло мне, - поделился Николай Мутьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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