Житель Тюменской области нарубил дров на 100 тысяч рублей
Житель деревни Веселая Грива Нижнетавдинского района срубил несколько берез и осин, чем причинил ущерб лесному фонду на 100 тысяч рублей.
Как сообщили в УМВД по Тюменской области, 43-летний нижнетавдинец признался в незаконной рубке деревьев. Полиция узнала о преступлении по сообщению от Департамента лесного комплекса региона. Рубка была совершена в 80 квартале выдела 28 Велижанского участкового лесничества Нижнетавдинского района.
При осмотре места происшествия полицейские установили, что злоумышленник незаконно вырубил более 15 кубометров осин и берез. После чего древесина была вывезена.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».
ИСТОЧНИК KP.RU