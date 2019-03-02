СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-02T12:59:49+03:00

Житель Тюменской области нарубил дров на 100 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

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Житель деревни Веселая Грива Нижнетавдинского района срубил несколько берез и осин, чем причинил ущерб лесному фонду на 100 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД по Тюменской области, 43-летний нижнетавдинец признался в незаконной рубке деревьев. Полиция узнала о преступлении по сообщению от Департамента лесного комплекса региона. Рубка была совершена в 80 квартале выдела 28 Велижанского участкового лесничества Нижнетавдинского района.

При осмотре места происшествия полицейские установили, что злоумышленник незаконно вырубил более 15 кубометров осин и берез. После чего древесина была вывезена.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

ИСТОЧНИК KP.RU