2019-03-02T12:31:14+03:00
Общество

Молодым тюменцам предлагают полмиллиона рублей за идею

Заявки на участие уже принимаются
Алена Кульмухаметова
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Реализация творческих проектов и постановка спектаклей «ЦЕХ» помогут тюменцам выиграть до 500 000 на идею. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 марта от жителей Тюмени и Тюменской области 18 до 35 лет.

Среди идей, которые уже участвуют в борьбе за финансовую поддержку, третий фестиваль уличной музыки FreeMusic.

Известный тюменский битбоксер и организатор фестиваля Сергей Черня, рассказал, что его команде нравится этот формат. Тюменцы, а также битбоксеры и реперы приезжают ради баттлов даже из других городов. Они планируют организацию FreeMusic ежегодно делать лучше, удобнее. Приглашать крутых экспертов, обеспечивать для иногородних участников комфортные условия.

Также свои силы в конкурсе попробуют тюменские режиссеры. Например, художественный руководитель CrosswayCompanyArts Юлия Вологжанина планирует создать спектакль по творчеству художника Яна Фабра, а режиссер, актриса и руководитель музыкальной группы «Джаст Сьюзи» Сюзанна Иванова хочет поставить спектакль о мексиканской художнице Фриде Кало с использованием мультимедиа.

С положением можно познакомиться тут, а заявку скачать здесь и отправить на grant.kosmos2019@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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