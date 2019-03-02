2019-03-02T11:07:37+03:00
Общество

У тюменцев есть 72 повода полюбить регион

В специальный журнал вошли истории организаторов некоммерческих событий
Алена Кульмухаметова
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В апреле в областной столице выйдет журнал «72 повода полюбить область еще сильнее». В него войдут истории об организаторах некоммерческих событий: их личный опыт, трудности, успехи, советы и планы на будущее. 65 молодежных лидеров станут героями журналистских материалов. Из 755 событий были выбраны 72 лучших.

Критериями отбора стали: социальная значимость, отсутствие финансовой выгоды, упоминания в СМИ и социальных сетях.

Напомним, что в июле 2018 года была запущена краудсорсинговая платформа япосещаю.рф. На ней тюменцы голосовали за понравившиеся им события, которые они посетили с июля 2016 по июль 2018. После чего исследование молодежных событий проводила команда мультицентра «Моя территория» совместно со Всероссийским центром изучения общественного мнения, представителями органов власти, учреждений высшего образования и победителями конкурса «Лидеры России».

В числе проектов-победителей есть и городские фестивали, и экстремальные забеги, и форумы отцов.

Журнал можно будет найти в общественных пространствах города и на туристических стойках Visit Tyumen, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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