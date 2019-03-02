2019-03-02T10:56:51+03:00
Общество

Тюмень переходит на цифровое вещание

Для помощи горожанам в подключении цифрового ТВ работает контакт-центр
Алена Кульмухаметова
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Тюмень переходит на цифровое вещание. Фото с сайта правительства Тюменской областиТюмень переходит на цифровое вещание. Фото с сайта правительства Тюменской области
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Аналоговое телевещание окончательно отключат 15 апреля. С этого времени Тюменская область окончательно перейдет в эру цифрового телевидения.

Накануне вопрос перехода на цифровое вещание рассмотрели депутаты Тюменской городской думы.

Было отмечено, что регион готов к переходу на цифру. Об этом рассказал директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.

«Цифра» будет доступна абсолютна всем тюменцам. Для этого существуют меры социальной поддержки незащищенных слоев населения. Предусмотрены компенсации на покупку специальных приставок для телевизоров старого образца, которые помогут принять цифровой сигнал.

Глава департамента обратил внимание, что в Тюменской области появились мошенники, которые предлагают эту технику по завышенной цене.

- В правоохранительных органах уже знают об этой ситуации, к тому же, проводим работу со СМИ по оповещению граждан, – добавил он.

Правительством области организована «горячая линия» по вопросам цифрового телевещания: 8-800-234-35-22. Операторы контакт-центра консультируют граждан о мерах социальной поддержки, рассказывают о данных мониторинга наличия в организациях торговли пользовательского оборудования для приема цифрового телевидения, фиксируют обращения с просьбой оказать волонтерскую помощь при подключении приставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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