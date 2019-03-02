Парламентарии Тюменского района готовят масштабные проекты

СЕГОДНЯ 10:17 2019-03-02T10:17:39+03:00

Самые интересные их них будут удостоены грантов

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Грантовую поддержку на общую сумму 273 тысячи рублей получили лучшие проекты при поддержке общественной молодежной палаты при Думе Тюменского района.

По данным пресс-службы Тюменского района, проект "Абсолютное право" повышает правовую грамотность школьников, "Школа медиаволонтера" формирует компетенции добровольцев в сфере СМИ. Проект Ивана Гуляева из Новотарманского муниципального образования "Огненный спорт" привлекает внимание к добровольческой деятельности по пожарной безопасности и развитию пожарно-прикладного спорта.

Ольга Дорофеева из Созоново провела исторический квест по родному селу, Екатерина Дорогина из Каменки в рамках проекта "DanceTime" создала в сельском Доме культуры танцевальный кружок. Руслан Давлетов из Борков с помощью проекта "Золотое сечение" находил и поддерживал творческую талантливую молодежь. Анна Белкина реализовала проект, благодаря которому в Успенке появился "Сквер добровольцев". По проекту "Зеленая роща" Лианы Файзулиной в Нариманова добровольцы высадили 50 саженцев деревьев.

В 2019 году работа молодых парламентариев продолжится по всем направлениям, но больше внимания решено уделить общим проектам: выездному форуму молодежи, районному конкурсу "Научи хорошему" и другим.

ИСТОЧНИК KP.RU