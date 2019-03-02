Ялуторовчанина позвали в гости, избили и выставили за дверь

СЕГОДНЯ 09:57 2019-03-02T09:57:45+03:00

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Об избитом пациенте полицейским сообщили врачи городской больницы Ялуторовска, куда был доставлен окровавленный мужчина.

Стражи порядка по горячим следам задержали подозреваемого. Как оказалось, между двумя соседями во время совместной попойки из-за женщины произошел конфликт. В тот день мужчины встретились у подъезда. Один пригласил другого к себе в гости. Хозяин приревновал гостя к своей сожительнице, которая так же участвовала в праздновании. Завязалась драка, в результате которой 47-летний хозяин квартиры избил своего оппонента. После избиения, хозяева проводили соседа до двери его квартиры и оставили в подъезде. Жена потерпевшего, открыв входную дверь и увидев мужа в крови, позвонила в скорую.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU