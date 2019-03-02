Ялуторовчанина позвали в гости, избили и выставили за дверь
Об избитом пациенте полицейским сообщили врачи городской больницы Ялуторовска, куда был доставлен окровавленный мужчина.
Стражи порядка по горячим следам задержали подозреваемого. Как оказалось, между двумя соседями во время совместной попойки из-за женщины произошел конфликт. В тот день мужчины встретились у подъезда. Один пригласил другого к себе в гости. Хозяин приревновал гостя к своей сожительнице, которая так же участвовала в праздновании. Завязалась драка, в результате которой 47-летний хозяин квартиры избил своего оппонента. После избиения, хозяева проводили соседа до двери его квартиры и оставили в подъезде. Жена потерпевшего, открыв входную дверь и увидев мужа в крови, позвонила в скорую.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU