Тюменские биатлонисты выступят на открытом чемпионате Европы
Трое тюменских биатлонистов вошли в состав юниорской сборной России. Вскоре спорсмены примут участие в открытом чемпионате Европы по биатлону.
Как сообщили организаторы, открытый чемпионат Европы по биатлону пройдет в норвежском Шушене с 4 по 10 марта 2019 года. Спортсменам предстоит выступить в индивидуальный гонка, спринтах и гонках преследования, а также в двух эстафетах – смешанной и сингл-миксте.
Напомним, что в состав сборной тюменцы пробились благодаря успешным результатам на отборочных соревнованиях, которые проходили в Саранске с 11 по 14 февраля.
Ксения Жужгова тогда одержала победу в индивидуальной гонке, а Илья Новопашин в аналогичном виде программы занял третье место.
ИСТОЧНИК KP.RU