Тюменские биатлонисты выступят на открытом чемпионате Европы

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-02T09:29:12+03:00

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Трое тюменских биатлонистов вошли в состав юниорской сборной России. Вскоре спорсмены примут участие в открытом чемпионате Европы по биатлону.

Как сообщили организаторы, открытый чемпионат Европы по биатлону пройдет в норвежском Шушене с 4 по 10 марта 2019 года. Спортсменам предстоит выступить в индивидуальный гонка, спринтах и гонках преследования, а также в двух эстафетах – смешанной и сингл-миксте.

Напомним, что в состав сборной тюменцы пробились благодаря успешным результатам на отборочных соревнованиях, которые проходили в Саранске с 11 по 14 февраля.

Ксения Жужгова тогда одержала победу в индивидуальной гонке, а Илья Новопашин в аналогичном виде программы занял третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU