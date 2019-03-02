Бортпроводница рейса «Тюмень-Москва» отказалась пересадить в бизнес-класс легендарного лётчика Владимира Шарпатова
Имя Героя России, подполковника гражданской авиации, легендарного лётчика, о котором был снят фильм «Кандагар» Владимира Шарпатова, оказалось незнакомым бортпроводнице «Уральских авиалиний».
Тюменец Александр Андросов летел на обучение в Москву. Он даже не ожидал, что полёт по делам познакомит его с удивительным человеком, настоящим героем, о котором был снял героический фильм «Кандагар».
Как рассказал корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» Александр, в 8 часов утра 1 марта из аэропорта «Рощино» вылетел в Москву. Сосед по креслу подсказал ему, что вместе с ними в салоне самолёта находится Герой России, подполковник гражданской авиации, капитан экипажа, об истории которого сняли патриотический и героический фильм Владимир Ильич Шарпатов.
Оказалось, что 79-летний лётчик летел на рабочую встречу в Москву. Он был одет в костюм, на котором красовалась звезда Героя.
Фото Александра Андросова
Тюменца возмутила ситуация, что стюардесса никак не отреагировала на человека , который отдал гражданской авиации всю свою жизнь, и он сделал ей замечание. Александр попросил пересадить бывшего летчика в бизнес-класс.
- По её изумленным глазам я понял, что ей фамилия и звезда героя ни о чем не говорит, - возмущается Александр. Тюменец попросил передать пилоту или капитану самолета, что на борту летит Владимир Шарпатов, но Владимира Ильича так никто и не пересадил.
«Не знаю, какие силы, инструкции, внутренние регламенты заставили стюардессу проигнорировать мою простую просьбу. А к самой авиакомпании, сотрудникам аэропорта, девочкам на стойке регистрации огромный вопрос: разве их коллега , чей поступок вошёл в учебники авиации, заслужил такого обращения?» - спрашивает в одном из тюменских пабликов Александр.
«Комсомолке» он пояснил, что только что ему в личное сообщение в соцсети проводник и лётчик этой авиакомпании написали, что даже по громкой связи не имели право его поблагодарить, так как запрещено и наказание - лишение премии.
Связаться с «Уральскими авиалиниями» по многоканальному телефону нам не удалось. В офисе компании в городе Екатеринбург ситуацию не прокомментировали.
Имя лётчика есть на воздушных суднах. Фото Александра Андросова
СПРАВКА КП:
3 августа 1995 года на самолёт Ил-76, принадлежащий компании «Аэростан», был принудительно посажен на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане. Командиром воздушного судна был Владимир Шарпатов. Экипаж самолёта попал в плен. Спустя год и 13 дней, 16 августа 1996 года экипаж самолёта смог совершить побег из плена.
Звание Героя России присвоено указом президента России 22 августа 1996 года.
После возвращения из плена Шарпатов некоторое время продолжал работать в компании «Аэростан», но 1 декабря 1998 года в возрасте 58 лет был уволен «по сокращению штатов».
Уехал в город Тюмень, где вновь сел за штурвал Ил-76 авиакомпании «Тюменьавиа». В частности, летал в Турцию, Эмираты. В возрасте 62-х лет ушёл с летной работы.
Владимир Шарпатов — единственный Герой России, живущий на территории Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU