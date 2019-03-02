Бортпроводница рейса «Тюмень-Москва» отказалась пересадить в бизнес-класс легендарного лётчика Владимира Шарпатова

СЕГОДНЯ 08:26 2019-03-02T08:35:01+03:00

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Имя Героя России, подполковника гражданской авиации, легендарного лётчика, о котором был снят фильм «Кандагар» Владимира Шарпатова, оказалось незнакомым бортпроводнице «Уральских авиалиний».

Тюменец Александр Андросов летел на обучение в Москву. Он даже не ожидал, что полёт по делам познакомит его с удивительным человеком, настоящим героем, о котором был снял героический фильм «Кандагар».

Как рассказал корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» Александр, в 8 часов утра 1 марта из аэропорта «Рощино» вылетел в Москву. Сосед по креслу подсказал ему, что вместе с ними в салоне самолёта находится Герой России, подполковник гражданской авиации, капитан экипажа, об истории которого сняли патриотический и героический фильм Владимир Ильич Шарпатов.

Оказалось, что 79-летний лётчик летел на рабочую встречу в Москву. Он был одет в костюм, на котором красовалась звезда Героя.

Фото Александра Андросова

Тюменца возмутила ситуация, что стюардесса никак не отреагировала на человека , который отдал гражданской авиации всю свою жизнь, и он сделал ей замечание. Александр попросил пересадить бывшего летчика в бизнес-класс.

- По её изумленным глазам я понял, что ей фамилия и звезда героя ни о чем не говорит, - возмущается Александр. Тюменец попросил передать пилоту или капитану самолета, что на борту летит Владимир Шарпатов, но Владимира Ильича так никто и не пересадил.

«Не знаю, какие силы, инструкции, внутренние регламенты заставили стюардессу проигнорировать мою простую просьбу. А к самой авиакомпании, сотрудникам аэропорта, девочкам на стойке регистрации огромный вопрос: разве их коллега , чей поступок вошёл в учебники авиации, заслужил такого обращения?» - спрашивает в одном из тюменских пабликов Александр.

«Комсомолке» он пояснил, что только что ему в личное сообщение в соцсети проводник и лётчик этой авиакомпании написали, что даже по громкой связи не имели право его поблагодарить, так как запрещено и наказание - лишение премии.

Связаться с «Уральскими авиалиниями» по многоканальному телефону нам не удалось. В офисе компании в городе Екатеринбург ситуацию не прокомментировали.

Имя лётчика есть на воздушных суднах. Фото Александра Андросова

СПРАВКА КП:

3 августа 1995 года на самолёт Ил-76, принадлежащий компании «Аэростан», был принудительно посажен на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане. Командиром воздушного судна был Владимир Шарпатов. Экипаж самолёта попал в плен. Спустя год и 13 дней, 16 августа 1996 года экипаж самолёта смог совершить побег из плена.

Звание Героя России присвоено указом президента России 22 августа 1996 года.

После возвращения из плена Шарпатов некоторое время продолжал работать в компании «Аэростан», но 1 декабря 1998 года в возрасте 58 лет был уволен «по сокращению штатов».

Уехал в город Тюмень, где вновь сел за штурвал Ил-76 авиакомпании «Тюменьавиа». В частности, летал в Турцию, Эмираты. В возрасте 62-х лет ушёл с летной работы.

Владимир Шарпатов — единственный Герой России, живущий на территории Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU