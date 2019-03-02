В Тюмени для предпринимателей создадут единый центр поддержки

СЕГОДНЯ 08:06 2019-03-02T08:06:19+03:00

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Центр поддержки малого и среднего бизнеса планируется создать в Тюмени. Как сообщил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, проект имеет условное название «Мой бизнес».

Отметим, что в будущем едином центре можно будет в режиме одного окна получить все имеющиеся в регионе формы поддержки, получить ответы на вопросы. Бизнесмены, кроме консультаций, могут воспользоваться услугами банковского сопровождения.

Сейчас идёт подбор соответствующего помещения, где будет размещена вся необходимая инфраструктура.

Кроме того, по словам Вячеслава Вахрина, для начала центр поддержки появится в Тюмени, затем по мере востребованности и территориального развития в виде филиалов - и в других муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU