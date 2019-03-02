Тюменцам увеличили размер финансовой помощи в рамках государственной услуги по самозанятости

СЕГОДНЯ 07:34 2019-03-02T07:34:13+03:00

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На семьдесят пять тысяч рублей увеличен размер финансовой помощи начинающим бизнесменам. Ранее в рамках государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района безработные могли получить 117 тысяч рублей на открытие своего дела, с февраля 2019 года сумму увеличили до 192 тысяч рублей.

Ключевым условием для участия в программе является регистрация в установленном порядке безработным гражданином. Далее необходимо подать заявление в Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района и подготовить бизнес-план. После того, как бизнес-план будет утвержден на территориальной межведомственной комиссии, необходимо получить свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Начальник отдела изучения рынка труда Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района Алёна Шмакова пояснила, что вид деятельности безработный выбирает сам, согласно спросу на рынке услуг.

Всего в 2018 году услугой по самозанятости воспользовался 91 человек. Увеличение размера финансовой помощи связано с увеличением в 2019 году размера пособия по безработице, так как они напрямую связаны: финансовая помощь должна быть не выше 24-кратной максимальной величины пособия по безработице.

Добавим, что чаще всего тюменцы в 2018 году открывали парикмахерские, салоны красоты, пекарни.

ИСТОЧНИК KP.RU