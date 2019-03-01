2019-03-01T16:38:33+03:00
Происшествия

На трассе Тюмень-Омск в дорожной аварии пострадали бабушка и 3-летняя внучка

Ребенка и женщину госпитализировали в ближайшую больницу
Маргарита КАЛИНКИНА
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Сразу три автомобиля столкнулись на федеральной трассе Тюмень-Омск. В дорожной аварии пострадали 62-летняя женщина и 3-летняя девочка.

ДТП произошло накануне днём, 28 февраля, на 311-м километре автодороги. Водитель "Инфинити" пошел на обгон и не посмотрел, пропускают ли его остальные. При возвращении на свою полосу он столкнулся с "Фольксвагеном". От удара его отбросило на встречную полосу на ГАЗ.

- В результате пострадали пассажиры "Фольксвагена". Ребёнок был в детском кресле, женщина - пристёгнута. Обе с подозрением на травмы головы доставлены в ближайшую больницу, - сообщили в областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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