На реконструкцию тюменского "Строителя" выделено более миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-01T16:30:05+03:00

Работы будут идти более двух лет

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Миллиард 200 миллионов рублей будет потрачено на реконструкцию ДК «Строитель» в Тюмени. Средства выделены из бюджета Тюменской области. Строительные работы планируется начать в 2019 году, а завершить к концу 2021 года.

Об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Она отметила, что здание сохранит статус дворца национальных культур.

На время ремонта коллективы «Строителя» в основном будут работать в ДК «Нефтяник», часть коллективов примут другие дома культуры города.

ИСТОЧНИК KP.RU