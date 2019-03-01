2019-03-01T16:30:05+03:00
Звезды

На реконструкцию тюменского "Строителя" выделено более миллиарда рублей

Работы будут идти более двух лет
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Миллиард 200 миллионов рублей будет потрачено на реконструкцию ДК «Строитель» в Тюмени. Средства выделены из бюджета Тюменской области. Строительные работы планируется начать в 2019 году, а завершить к концу 2021 года.

Об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Она отметила, что здание сохранит статус дворца национальных культур.

На время ремонта коллективы «Строителя» в основном будут работать в ДК «Нефтяник», часть коллективов примут другие дома культуры города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе Тюмень-Омск в дорожной аварии пострадали бабушка и 3-летняя внучка
Лжеминера тюменского «Гудвина» ждет суд
Тюменский биатлонист удивил судей Юниорского Кубка IBU
Эксперты назвали, какие игровые консоли предпочитают тюменцы
Школьные повара Тюмени вновь поспорят за звание лучшего
Сбербанк снизил минимальные ставки по «Потребительскому кредиту без обеспечения»
В Тюмень идет сильный снегопад, метель и ветер
Озвучены главные тенденции в мобильном гардеробе бизнеса сезона зима 2018-2019
Судебные приставы ищут коллекторов, оклеветавших тюменца и его семью
Сексуального насильника из Тюменской области признали невменяемым
У главы Тюмени появился новый заместитель
Тюменских детей из группы риска будут учить альпинизму
Спускался по газовой трубе: свердловчанин обокрал 17 тюменских квартир
Партия автобусов, оборудованных USB-портами, придет в Тюмень уже в марте
Тюменские автоинспекторы за сутки выявили более сорока нарушений перевозки детей
Прокуратура Тюмени помогла 20-летней студентке вернуть пенсию
Медики рассказали из-за чего тюменцы чаще всего вызывают скорую помощь
Накопительный счет «Турбо» Банка УРАЛСИБ стал доступен без оформления пакета услуг
В Тюмени горела однокомнатная квартира
ГИБДД будет чаще проверять автомобили «Яндекс.Такси» в Тюмени
Первокурсник нефтегазового колледжа Тюмени организовал группу наркокурьеров
Южнокорейские компании намерены сотрудничать с тюменскими строителями
В Тюмени открывают Школу садоводов
Погода 1 марта в Тюмени: тепло, но очень ветрено