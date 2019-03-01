Лжеминера тюменского «Гудвина» ждет суд

СЕГОДНЯ 16:17 2019-03-01T16:17:24+03:00

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Лжеминер ТРЦ «Гудвин» в Тюмени предан суду. Сильно пьяный 29-летний мужчина около 4 часов утра 20 декабря 2018 года вышел из кафе и со своего телефона позвонил в полицию, сообщив, что ТРЦ «Гудвин» заминирован.

Прибывшие к торговому центру полицейские взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Вскоре ложный минер был установлен и на него завели уголовное дело на основании ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).

По данному делу уже утверждено обвинение и материалы направлены в суд. Мужчине грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых лишение свободы от 3 до 5 лет, сообщили в прокуратуре Ленинского округа Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU