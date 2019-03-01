Тюменский биатлонист удивил судей Юниорского Кубка IBU

СЕГОДНЯ 15:59 2019-03-01T16:08:33+03:00

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Тюменец Андрей Вьюхин выиграл серебряную медаль на Юниорском Кубке IBU. Он выступил в спринте на 10 км.

Соревнования проходили в норвежском Шушёене. Тюменец допустил четыре промаха, но продемонстрировал феноменальную скорость, пробежав штрафные круги и финишировав вторым. Без учета промахов Андрей Вьюхин стал абсолютным лидером по скорости, преодолев 10 км за 21 минуту и 5 секунд.

Спортсмен из Словении Алекс Чисар, наоборот, отличился точностью, что и помогло ему в борьбе за «золото». Не пробежав ни одного штрафного круга, он обогнал тюменца всего на 23 секунды. Швейцарский спортсмен Нико Салютт промахнулся один раз и финишировал третьим.

Андрей Вьюхин является выпускником Тюменской областной спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону имени Луизы Носковой. Еще один выпускник этой школы Илья Новопашин завершил гонку 61-м. За сборную России также выступает тюменка Ксения Жужгова.

Соревнования продолжаются и у тюменцев есть еще шансы выиграть медали.

ИСТОЧНИК KP.RU