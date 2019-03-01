2019-03-01T15:41:53+03:00
Общество

Эксперты назвали, какие игровые консоли предпочитают тюменцы

Рынок продаж приставок за год существенно изменился
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюмень заняла первое место в России по дороговизне игровых консолей Xbox. За год приставка подорожала на 2% и стоит сейчас до 8 786 рублей.

К слову, тюменцы стали больше интересоваться консолями Sony Playstation (PS). За год ее стали покупать чаще, чем Xbox. В целом количество сделок купли-продажи приставок PS выросло на четверть, это при том, что PS в Тюмени выросла в цене на 21% и стоит в среднем 10 610 рублей.

Анализ рынка провели эксперты Авито. Они отмечают, что в 2017 году рынок игровых консолей в России был поделен между главными конкурентами – Sony Playstation и Xbox – поровну: на каждую марку пришлось по 50% продаж. В 2018 году Sony Playstation совершила мощный рывок и завоевала рынок: теперь соотношение продаж составляет 60% на 40%.

В Тюмени доля продаж PlayStation в 2018 году составила 59%, а Xbox – 41%. Годом раньше по этому показателю лидировал Xbox.

ИСТОЧНИК KP.RU

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