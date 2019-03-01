Школьные повара Тюмени вновь поспорят за звание лучшего

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-01T15:04:31+03:00

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Восьмой ежегодный городской конкурс «Лучший школьный повар» стартовал в Тюмени. Он призван сделать более популярной профессию школьного повара и поднять качество услуг общественного питания. За победу будут бороться девять участников.

Сегодня, 1 марта, начался отборочный этап конкурса «Интернет-столовая», в котором родителей учеников просят выразить свое мнение, проголосовав за понравившегося участника и приготовленное им блюдо на портале «Я решаю».

Состязания проходят в рамках проекта «Здоровая школа в 2018-2019 учебном году». Его организатором выступает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU