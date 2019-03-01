2019-03-01T14:34:02+03:00
Общество

В Тюмень идет сильный снегопад, метель и ветер

Ухудшение погода начнется в ночь на 3 марта
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмень идет сильный снегопад, метель и ветерВ Тюмень идет сильный снегопад, метель и ветерФото: Ольга Крыльцова
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Сильные снег, ветер и метель ожидаются в Тюмени 3 и 4 марта. О неблагоприятных метеорологических явлениях предупреждает Тюменский гидрометцентр.

Снегопад начнется в ночь на 3 марта, юго-восточный ветер будет 6-11 м/с, а температура воздуха от -7 до -9 градусов. Днем снегопад усилится, начнется метель, на дорогах возможны снежные заносы. Южный ветер 8–13 м/с, температура воздуха составит -1 -3 градусов.

Метель с ветром 8–13 м/с и порывами до 18 м/с продолжатся в ночь на 4 марта. Температура воздуха понизится до -8 -10 градусов. Днём снегопад уже будет небольшим, а западный ветер - 6–11 м/с. Термометры покажут -3 -5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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