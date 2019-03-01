2019-03-01T14:25:42+03:00
Общество

Судебные приставы ищут коллекторов, оклеветавших тюменца и его семью

На мужчину оказывается сильное психологическое давление
Маргарита КАЛИНКИНА
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Судебные приставы Тюмени проводят административное расследование и устанавливают коллекторов, которые распространили ложную информацию о должнике микрофинансовой организации. Оказывая психологическое давление на тюменца, неизвестные распространили листовки с фотографиями мужчины, обвинив в педофилии, а его родителей - в мошенничестве.

Информация появилась в местных средствах массовой информации и сотрудники областного управления ФССП РФ пригласили горожанина к себе для прояснения ситуации и уточнения дополнительных сведений.

- Из представленных сведений и документов усматривается оказание психологического давления на должника и его родственников, использование выражений и совершение иных действий, унижающих честь и достоинство туменца и его семьи, - сообщили в пресс-службе УФССП области. - Это запрещено российским законодательством.

Напомним, что с начала 2017 года Федеральная служба судебных приставов наделена контрольно-надзорными функциями за деятельностью лиц по возврату просроченной задолженности, а также за информацией о коллекторах и их жертвах, размещенной в интернете.

Согласно статье 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности) коллекторам грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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