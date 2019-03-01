Сексуального насильника из Тюменской области признали невменяемым
В Ялуторовском районе 18-летнего сексуального насильника признали невменяемым. Такое заключение вынесено по результатам психолого-психиатрической экспертизы.
Молодой человек 8 января 2019 года на улице возле жилого дома набросился на прохожую девушку и совершил иные насильственные действия сексуального характера. Свидетелем происходящего стал прохожий, который спугнул злоумышленника.
По данному факту Ялуторовским межрайонным следственным отделом СКР было возбуждено уголовное дело согласно ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). Мужчину задержали и по ходатайству следствия судом изолирован.
Теперь все материалы дела с постановлением о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера направлены прокурору для утверждения и передачи в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU