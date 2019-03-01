СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-01T11:24:38+03:00

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Тюменских детей из группы риска будут учить альпинизму. В Центре туризма и краеведения сегодня, 1 марта, 40 мальчишек и девчонок попробуют на скорость преодолеть вертикальную трассу

За скоростью ребят будут следить по всем правилам, сообщили в пресс-службе Дворца творчества и спорта "Пионер". Засекать время тренеры будут с использованием современной системы автоматического хронометража старт-финиш. После тренировки все участники получат памятные сертификаты в спортивные магазины Тюмени.

Добавим, в декабре 2018 года Федерация альпинизма Тюменской области совместно с Центром туризма и краеведения Дворца "Пионер" стала лауреатом конкурса от региональной общественной организации "Защита Отечества" по соисканию гранта по работе с детьми "группы риска". Это не первая победа общественников по организации тренировок и досуга для таких детей. Года два назад альпинисты выиграли грант президента РФ и провели около 30 мероприятий по туризму и скалолазанию.

ИСТОЧНИК KP.RU