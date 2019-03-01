Спускался по газовой трубе: свердловчанин обокрал 17 тюменских квартир

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-01T11:02:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени будут судить свердловского вора-рецидивиста. Он совершил 17 квартирных краж и два покушения на кражу. Большинство преступлений зафиксированы в Тюмени, три – в поселке Боровский Тюменского района и одно – в Ялуторовске. Общий ущерб потерпевшим составил свыше 390 тысяч рублей.

45-летний мужчина уже дважды был судим в Екатеринбурге за серию краж и грабежей. 20 апреля 2018 года он освободился и приехал в Тюмень. Гуляя по ночным улицам уралец забирался в квартиры на первом или втором этажах с открытыми окнами или москитными сетками. Вор брал, как правило, деньги и ювелирные украшения. Его удалось задержать в сентябре с поличным во время 19-го преступления. Около часа ночи во дворе дома по ул. Одесской полицейские увидели мужчину, который по газовой трубе спускался со второго этажа.

Воришка пытался скрыться, но его поймали. При нем оказалось более 41 тысячи рублей, которые вернули потерпевшей.

По данному факту уже утверждено обвинение на основании статей чч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Материалы направлены в суд для рассмотрения, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU