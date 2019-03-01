2019-03-01T10:41:36+03:00
Авто

Партия автобусов, оборудованных USB-портами, придет в Тюмень уже в марте

В городе ждут 42 машины
Маргарита КАЛИНКИНА
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Партия автобусов, оборудованных USB-портами, придет в Тюмень уже в марте. Фото администрации ТюмениПартия автобусов, оборудованных USB-портами, придет в Тюмень уже в марте. Фото администрации Тюмени
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Автобусов, салоны которых оборудованы USB-портами для зарядки гаджетов, прибудут в Тюмень в марте. В город поступит партия из 42 машин.

Об этом накануне, 28 февраля, сообщил заместитель главы города Максим Афанасьев. Он представлял заместителю министра строительства и ЖКХ РФ Андрею Чибису работу общественного транспорта в городе. Афанасьев подчеркнул, что в Тюменю делают все, чтобы горожане предпочитали передвигаться по дорогам на общественном транспорте.

Для этого средний возраст автобусов сокращен до 4,5 лет. В январе разработан бренд «тюменский транспорт», который включает не только работу с автобусным парком, но и модернизацию остановок, развитие сети платных парковок в центре, велопрокат, каршеринг и такси.

Максим Викторович представил тестовый брендированный автобус с низкой платформой и пневмоподвеской, чтобы обеспечить комфортный доступ в салон маломобильных граждан.

В автобусах есть кондиционеры и камеры видеонаблюдения у каждого входа. Весь транпорт оснащен системой ГЛОНАСС. Это позволяет контролировать соблюдение расписания и выход машин в рейс.

Пассажиры о движении автобусов можно узнать по мобильному приложению «Тюмень. Транспорт». Здесь же есть информация о ближайшей остановке, маршрутах и схемах движения, отследить ближайший автобус в реальном времени, уточнить прибытие…

- Приложением уже пользуется 86 тысяч пользователей, за 2018 год их количество увеличилось на 24%, - добавил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

С 2018 года горожане могут платить за прост транспортной и любой банковской картой. Сейчас такой возможностью пользуются 75% пассажиров.

По Тюмени также курсирует авиаэкспресс – специальный маршрут через автовокзал, ж/д вокзал и аэропорт. Салон оборудован стеллажами для крупногабаритного багажа, а весь маршрут движения составляет всего 40 минут.

- Все 9 автобусов работает на сжиженном газе и один – на электричестве. Он одним из первых в России был запущен на линию. Автобусы на газовом топливе себя оправдали, – отметил Максим Афанасьев.

По итогам поездки по городу Андрей Чибис отметил, что Тюмень произвела очень приятные и позитивные впечатления.

- Здорово, что вы реализовали решение, которого я нигде не видел, – специальный автобус до аэропорта, - подчеркнул Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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