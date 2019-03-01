Тюменские автоинспекторы за сутки выявили более сорока нарушений перевозки детей

СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-01T10:01:55+03:00

У школ и садов с родителями проводят лекбезы по Правилам дорожного движения

Изменить размер текста: A A

Более сорока нарушений правил перевозки детей выявлены автоинспекторами Тюмени и Тюменском районе за минувшие сутки. Причем большинство из ни (30) – в Тюменском районе.

На одну из мам составлен административный материал за переход улицы вне пешеходного перехода. Сотрудник ГИБДД сделал женщине замечание, после того, как она перевела ребенка через дорогу, но тюменка демонстративно пошла назад, сказав, что все так делают.

У школы №15 в Тюмени родители высаживают из автомобилей школьников на противоположной стороне улицы и переводят через дорогу вне пешеходного перехода, обучая, детей нарушать правила и подвергать свою жизнь опасности. Хотя в районе школы, на расстоянии менее 70-ти метров друг от друга имеются два пешеходных перехода, один регулируемый светофором и второй - нерегулируемый.

Напомним, что в Тюменской области проходят рейды по безопасности перевозки детей в автомобилях. Наряды ДПС утром и вечером несут службу у школ и детских садов. Автоинспекторы напоминают родителям о правилах перевозки, рассказывают о детских автокреслах разных видов и размеров, а также показывают шоковые видеоролики о последствиях ДТП с детьми, которых перевозят без удерживающих устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU