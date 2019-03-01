СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-01T09:03:55+03:00

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Прокуратура Тюмени помогла 20-летней студентке вернуть пенсию по случаю потери отца. Она имела право на нее до конца обучения в вузе, но Управление Пенсионного фонда Тюмени с июля 2018 года приостановило выплату.

Студентка несколько раз обращалась к специалистам фонда, однако денег ей так и не платили. Девушка вынуждена была обратиться за помощью в прокуратуру.

После прокурорской проверки выплату пенсии по потере кормильца возобновили, а также выплатили более 37 тысяч рублей за последние полгода, когда студентка не получала деньги.

Прокуратура города в адрес начальника Управления Пенсионного фонда города Тюмени также внесла представление о наказании виновных в нарушении закона. В итоге 5 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности. Среди них - руководитель клиентской службы, начальник отдела назначения пенсий и начальник отдела перерасчета пенсий, сообщили в прокуратуре Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU