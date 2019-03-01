Медики рассказали из-за чего тюменцы чаще всего вызывают скорую помощь

СЕГОДНЯ 08:39 2019-03-01T08:40:40+03:00

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Из-за высокого артериального давления чаще всего звонят жители Тюмени на Станцию скорой помощи. Ежесуточно в среднем бригады выезжают 70-80 раз к таким пациентам. Только за январь и февраль 2019 года поступило более 6,7 тысяч подобных вызовов.

Как отмечают медики, скачки давления не являются угрожающими жизни, поэтому подобные звонки либо передаются в поликлинику, либо находятся в режиме ожидания «Скорой», пока бригады не освободятся от экстренных вызовов, связанных с критическими ситуациями: инсульт, инфаркт, потеря сознания, нарушение дыхания, травма, кровотечение.

- На один вызов к пациенту с проблемами давления уходит час: сюда включена дорога до места, осмотр пациента, диагностика состояния, оказание помощи, контроль динамики, — рассказывает заместитель главного врача Станции скорой медицинской помощи Игорь Ярков. - Необходимости в госпитализации таких людей нет, после оказанной помощи состояние их улучшается и пациентам рекомендуют на следующий день обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом.

Пункты неотложной помощи при поликлиниках работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Предварительной записи не требуется. Здесь не только проверят давление, но и сделают ЭКГ, окажут медицинскую помощь, назначат лечение или проведут коррекцию, а после передадут пациента участковому врачу.

- Врач «Скорой» может оказать только экстренную помощь, его задача - устранить приступ, а не лечить. Доктор в поликлинике назначит препараты, регулярный и длительный прием которых предупреждает наступление гипертонических кризов и других опасных осложнений, - поясняет Ярков.

Тем не менее, есть пациенты, которые не следуют рекомендациям лечащего врача и рассчитывают только на лекарства «Скорой». 26 тюменцев набирают «03» каждый день или через день.

- У людей такая мотивация вызова: «А вот если бы случился инфаркт или инсульт». Но профилактика – компетенция поликлиники. Лечение скачков артериального давления во многом зависит не только от врача, но и от отношения пациента к диагнозу и его намерения четко выполнять назначения медиков, – подытожил Игорь Ярков.

Узнать, как стабилизировать артериальное давление, можно круглосуточно по телефонам: (3452) 50-99-00, 8922-264-33-67, либо на официальном сайте скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU