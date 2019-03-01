В Тюмени горела однокомнатная квартира

СЕГОДНЯ 07:48 2019-03-01T07:48:32+03:00

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Однокомнатная квартира горела накануне, 28 февраля в Тюмени. Пожар вспыхнул на втором этаже трехэтажного жилого дома по улице Изумрудная днем, в 13 часов 5 минут.

Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия, но их помощь не понадобилась, возгорание было ликвидировано самими жильцами. Огнем повреждены отделка и имущество на площади два квадратных метра. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, за минувшие сутки в городе произошел еще один пожар - от огня пострадал автомобиль «ВИС» на улице Московский тракт.

Вызов поступил в 9 часов 3 минуты. Спасателям удалось ликвидировать возгорание за две минуты. Огнем поврежден моторный отсек на площади 5 квадратных метров.

На его тушении работали 7 пожарных и две пожарные машины. Сейчас устанавливается ущерб. Причиной возгорания стало, короткое замыкание электропроводки.

С уважением,

Пресс - служба МЧС России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU