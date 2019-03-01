ГИБДД будет чаще проверять автомобили «Яндекс.Такси» в Тюмени

СЕГОДНЯ 07:35 2019-03-01T07:38:56+03:00

Изменить размер текста: A A

На дорогах Тюмени автомобили «Яндекс.Такси». Их деятельность будут под усиленным контролем ГИБДД. Автоинспекторы будут проверять их деятельность. Об этом сообщил начальник управления МВД по Тюмени Петр Вагин, выступая с отчетом о проделанной работе в 2018 году.

- Информация о необходимости дополнительной проверки направлена в ГИБДД Тюменской области, - отметил главный полицейский города. Он уточнил, что в 2018 году было выявлено 164 нарушений Правил дорожной безопасности таксистами. В их числе – незаконное нанесение на автомобили цветографической схемы и незаконная установка опознавательного фонаря легкового такси.

Что касается аварийности, Вагин заявил, что в минувшем году на дорогах Тюмени произошло 1651 ДТП. Это на 0,7% больше показателей 2017 года.

Отметим, накануне областная Госавтоинспекция сообщила, что с начала года на дорогах региона произошло 23 ДТП с участием такси, в 14 случаях – по вине таксистов. За день проверки 28 февраля выявлено 77 нарушений ПДД. В их числе: нарушение пользования ремнями безопасности, техническая неисправность, нарушения правил переоборудования, отсутствие страхового полиса и т.д. Грубых нарушений правил не было.

ИСТОЧНИК KP.RU