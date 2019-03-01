Первокурсник нефтегазового колледжа Тюмени организовал группу наркокурьеров

СЕГОДНЯ 06:51 2019-03-01T06:51:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший староста нефтегазового колледжа Тюмени 13 лет проведет в колонии за вовлечение одногруппников в наркоторговлю. 19-летний молодой человек уговорил пять несовершеннолетних учащихся колледжа из сельской местности делать закладки.

Подростки должны были раскладывать синтетику по тайникам, а адреса сообщать старосте. Их деятельность была начата в сентябре 2017 года, а в ноябре криминальную деятельность силовики пресекли.

26 ноября около 22:20 сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на молодого человека, который возле подъезда одного из домов по ул. Республики светил фонариком и что-то искал в снегу. Этим молодым человеком оказался один из наркокурьеров. Его закладка была изъята. Впоследствии были обнаружены и другие тайники. В общей сложности по делу изъято более 12 граммов наркотических средств, что уже является крупным размером. Часть наркотиков потребители успели забрать из тайников.

Правоохранители установили сообщников несовершеннолетнего. В итоге была задержана вся группа наркосбытчиков. Организатора признали виновным в вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжкого преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ) и в сбыте наркотиков через интернет группой по предварительному сговору (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Все 5 сообщников старосты осуждены в 2018 году. Двое из них получили условный срок, трое от полутора до 4 лет в воспитательной колонии, сообщили в прокуратуре Ленинского округа Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU