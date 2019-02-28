В Тюменской области проводят мероприятия для предотвращения возможных последствий паводка

СЕГОДНЯ 21:21 2019-02-28T21:21:17+03:00

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Департамент жилищного коммунального хозяйства Тюменской области запланировал ряд профилактических мероприятий, чтобы предотвратить возможные неблагоприятные последствия паводка. Так, например, уже проведены внеплановые инструктажи персонала, организована проверка систем водо- и энергоснабжения.

Кроме того, все водозаборные сооружения Тюменской области обеспечены необходимым запасом реагентов и обеззараживающих средств. В период паводка будет усилен производственный контроль за качеством питьевой воды. В сельских населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, проведут обеззараживание общественных колодцев. эти мероприятия позволят предотвратить чрезвычайные ситуации в период половодья.

Как сообщили в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высшие уровни воды на реках Тюменской области в период половодья ожидаются близкими к норме. Сегодня проведена нивелировка гидрологических постовых устройств, каждый день контролируются показания приборов и работа оборудования. По мнению метеорологов, половодье в 2019 году зависит от многих факторов, в т.ч. от интенсивности таяния снега и осадков весной.

Отметим, что все вопросы предстоящего возможного паводка обсудили на заседании регионального правительства, которое провёл заместитель губернатора Вячеслав Вахрин. Главное управление МЧС России по Тюменской области принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности людей на ледовых переправах.

ИСТОЧНИК KP.RU