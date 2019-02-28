Тюменские школьники с успехом изучают английский, китайский, немецкий и испанский языки

СЕГОДНЯ 20:51 2019-02-28T20:51:33+03:00

И даже участвуют в региональном этапе Всероссийской олимпиады

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В Тюменской области подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, торжественная церемония награждения состоится завтра, 1 марта, в 11 часов в Белом зале ТюмГУ (ул. Володарского, 61).

Звания призёров на олимпиаде по английскому языку завоевали сразу 37 учеников из тюменских, тобольских, ишимских, ялуторовских, заводоуковских, аромашевских и омутинских школ. Звание победителя завоевала ученица 11-го класса из Тюмени Алина Бухтоярова.

Победителями по немецкому языку стали Анастасия Тюлькова и Николай Емельянов из школы №70 и Екатерина Подкорытова из гимназии №83. Кроме того, десять школяров из Тюмени, Ишиме и Тобольска стали призёрами олимпиады.

Призёрами олимпиады по китайскому языку стали семь школьников из тюменской школы №68, гимназий №1 и №12, а также из областной физико-математической школы. Победителем стал Владислав Горбунов из тюменской школы №89.

Лидером на олимпиаде по испанскому языку уже несколько лет подряд становится ученица тюменской школы №70 Анастасия Тюлькова. Призёром стала Светлана Рошиору из ФмШ, а Максим Хрусталёв, ученик гимназии №1, получил грамоту за особые успехи в изучении языка.

Чтобы поддержать интерес школьников к изучению редких языков в Тюменской области, на региональный этап по китайскому и испанскому языкам приглашения получили все финалисты муниципальных туров. Эти языке преподаются не во всех школах, их ребята изучают по собственному желанию и в свободное время.

В департаменте образования и науки Тюменской области отметили, что регион готов проводить этап Всероссийской олимпиады и по итальянскому языку.

ИСТОЧНИК KP.RU