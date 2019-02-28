В Тюменской области школьники показали знания всех отраслей права

СЕГОДНЯ 20:25 2019-02-28T20:25:32+03:00

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В Тюменской области подвели итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в 2019 году ребятам предстояло решить сложный кроссворд, показать широкий кругозор и знания всех отраслей права. По замыслу организаторов, ребята должны были ощутить себя настоящими юристами, разбирая процессуальные вопросы и решая практические задачи.

Также в честь 25-летия Конституции РФ на олимпиаде выделили номинацию за знание документа, который обладает высшей юридической силой в России. Несмотря на крайне сложные вопросы, ребята с успехом справились с блоком и правильно выполнили 80% заданий.

По итогам интеллектуальных состязаний среди девятиклассников победителями стали ученицы ялуторовской школы № 1 Полина Бусыгина и Мария Прусак, среди десятиклассников – Илья Тимуш из гимназии ТюмГУ, среди одиннадцатиклассников – Ксения Анисимова из тобольской школы № 9. В число призёров вошли семеро ребят из тюменских школ № 5 и № 70, гимназий № 1 и № 5, областной физико-математической школы, Казанской школы Казанского района, лицея и тобольской гимназии Н.Д. Лицмана.

Торжественная церемония награждения пройдёт 2 марта в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70) в 14 часов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в феврале проходит месячник науки, в котором участвуют педагоги, родители, дошколята, школьники, студенты колледжей и техникумов. Все они в течение месяца знакомятся с достижениями науки региона и с богатым наследием известных земляков.

ИСТОЧНИК KP.RU