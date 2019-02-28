2019-02-28T20:25:32+03:00
Общество

В Тюменской области школьники показали знания всех отраслей права

Ребята должны были ощутить себя настоящими юристами
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области школьники показали знания всех отраслей праваВ Тюменской области школьники показали знания всех отраслей праваФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюменской области подвели итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в 2019 году ребятам предстояло решить сложный кроссворд, показать широкий кругозор и знания всех отраслей права. По замыслу организаторов, ребята должны были ощутить себя настоящими юристами, разбирая процессуальные вопросы и решая практические задачи.

Также в честь 25-летия Конституции РФ на олимпиаде выделили номинацию за знание документа, который обладает высшей юридической силой в России. Несмотря на крайне сложные вопросы, ребята с успехом справились с блоком и правильно выполнили 80% заданий.

По итогам интеллектуальных состязаний среди девятиклассников победителями стали ученицы ялуторовской школы № 1 Полина Бусыгина и Мария Прусак, среди десятиклассников – Илья Тимуш из гимназии ТюмГУ, среди одиннадцатиклассников – Ксения Анисимова из тобольской школы № 9. В число призёров вошли семеро ребят из тюменских школ № 5 и № 70, гимназий № 1 и № 5, областной физико-математической школы, Казанской школы Казанского района, лицея и тобольской гимназии Н.Д. Лицмана.

Торжественная церемония награждения пройдёт 2 марта в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70) в 14 часов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в феврале проходит месячник науки, в котором участвуют педагоги, родители, дошколята, школьники, студенты колледжей и техникумов. Все они в течение месяца знакомятся с достижениями науки региона и с богатым наследием известных земляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменская область - регион с наиболее высоким уровнем трудоустройства граждан
Социальное такси в Тюмени отныне можно вызвать через электронный сервис
В Тюменской области сформировалась полноценная система семеноводства
Сельскохозяйственные культуры, выведенные тюменскими селекционерами, переданы в производство
Тюменские школьники познакомятся с основами программирования и цифровыми технологиями
Эдуард Абудллин: поиск каналов для сбыта продукции – один из основных трендов 2019 года
Экономика Тюменской области будет развиваться с учетом мнения бизнеса
В Тюмени состоится масштабный архитектурно-строительный форум
Таксистами Тюмени за день совершено 77 нарушений Правил дорожного нарушения
Тюменские метеорологи назвали от чего зависит нынешнее половодье
Двух муниципальных служащих в Тюменском районе поймали на аферах с землей
Житель Тюменской области заразил односельчан описторхозом
В зимний День здоровья тюменцев ждет мастер-шоу по хоккею и крутые призы
Умирал несколько дней: тюменец в гостях до смерти забил приятеля
В Ишиме на нефтебазе загорелся резервуар с дизтопливом
Нормативы ГТО тюменцы могут сдать в нескольких центрах
Банк УРАЛСИБ интегрировал конструктор документов FreshDoc в Интернет-банк для бизнеса
Сборная биатлонистов Тюменской области выиграла IX зимнюю Спартакиаду учащихся России
В автобусах Тюмени появятся USB-зарядки
Жительница Тюменской области украла у Почты России более 100 тысяч рублей
На вокзале Тюмени состоится праздничная акция в честь 8 марта
Владимир Мединский: с удовольствием посмотрел «Тобол»
Погибала от голода: хирурги убрали из пищевода тюменки опухоль размером почти 15 см