2019-02-28T20:14:22+03:00
Общество

Тюменская область - регион с наиболее высоким уровнем трудоустройства граждан

Такие данные привёл Минтруд России
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область -регион с наиболее высоким уровнем трудоустройства гражданТюменская область -регион с наиболее высоким уровнем трудоустройства гражданФото: Татьяна Коркина
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Тюменская область вошла в тройку лидеров субъектов Российской Федерации по результатам оценки качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, а также имиджевых характеристик органов службы занятости. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, итоги мониторинга и оценки качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения опубликовал Минтруд России по итогам деятельности органов службы занятости в 2018 году.

Наш регион занял третью позицию в рейтинге. Также в ТОП-10 с высокими показателями вошли такие регионы, как Красноярский край, Липецкая область, Севастополь, Сахалинская область, ХМАО-Югра, Чувашская Республика, ЯНАО, Республика Татарстан и Белгородская область.

Тюменскую область отметили также как регион с наиболее высоким уровнем трудоустройства граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы. В числе лидеров по этому показателю: Липецкая область, Чувашская Республика, Республика Дагестан, Красноярский край, Еврейская автономная область, Ростовская область. Помимо этого, в Тюменской области достигнуты высокие показатели по доле открывших собственное дело граждан в общей численности безработных.

Напомним, служба занятости населения Тюменской области уделяет особое внимание вопросам оценки гражданами качества и доступности оказываемых услуг. Это позволяет контролировать процесс оказания услуг населению, оперативно реагировать и корректировать технологию работы специалистов Центров занятости населения. По результатам опросов в 2018 году уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных услуг службы занятости Тюменской области составил 95,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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