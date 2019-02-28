Социальное такси в Тюмени отныне можно вызвать через электронный сервис

СЕГОДНЯ 19:57 2019-02-28T19:57:03+03:00

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Тюменское социальное такси отныне можно будет вызвать не только по телефону, но и через специальный электронный сервис. По словам заместителя директора департамента социального развития Тюменской области Ирины Ожогиной, пока он будет работать только в областной столице. После того, как будет отработан, его запустят во всех муниципалитетах региона, где есть специально оборудованный транспорт для перевозки маломобильных граждан.

При этом порядок выдачи не изменится: социальное такси можно будет заказывать определённой группе граждан, количество поездок не ограничивается. Заявку нужно направить не менее, чем за пять дней. Как отметила Ирина Ожогина, в общей сложности департамент социального развития Тюменской области оказывает населению более 70 государственных услуг, которые доступны на портале услуг региона и на едином портале «Госуслуги».

- Электронные формы получения этих услуг становятся все более популярными. В 2016 году из всех поданных гражданами заявлений на государственные социальные услуги лишь 8% приходилось на электронный вид. В 2017 году этот показатель составил 37%, а в 2018 году - уже 67%, - отметила Ирина Ожогина.

Четыре вида государственных услуг заявительного характера жители региона могут оформить полностью в электронном виде: возмещение расходов на оплату проезда в общественном транспорте, выбор или смена способа выплаты социальной поддержки, предоставление регионального материнского капитала и выдача справок о получении мер социальной поддержки.

Чтобы подать заявку на социальное такси, нужно за пять дней до поездки позвонить по телефону: 551-631 (пн-чт с 8 до 12 часов, с 12.45 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 12, с 13 до 16 часов).

ИСТОЧНИК KP.RU