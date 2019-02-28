В Тюменской области сформировалась полноценная система семеноводства

СЕГОДНЯ 19:28 2019-02-28T19:29:37+03:00

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В Тюменской области селекционная работа – одно из ключевых направлений развития сельскохозяйственной отрасли. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, в регионе сформирована полноценная система семеноводства. Тюменские селекционеры выводят новые сорта различных зернобобовых и зерновых культур и картофеля, не усту по своим характеристикам элитным сортам зарубежной селекции.

По словам председателя комитета по по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы Владимира Ковина, селекционная работа в Тюменской области идёт давно. Благодаря такой работе при всех капризах погоды в регионе собирают хороший урожай.

- Показателен прошлый год, когда мы вошли в посевные работы на 15-20 дней позже оптимальных сроков. И только переход на посев раннеспелых сортов позволил убрать весь хлеб, хотя и начало уборочных работ началось позднее обычного - в сентябре, - отметил он.

В связи с тем, что в Тюменской области сформировалась система семеноводства, регион ежегодно получает стабильные результаты в растениеводстве. Большую важность селекционная работа приобретает на фоне увеличения числа крупных инвестиционных проектов в животноводстве и в сфере переработки сельскохозяйственной продукции.

Напомним, девять из двенадцати новых сортов сельскохозяйственных культур, которые вывели тюменские селекционеры, прошли испытания и переданы в производство. Об этом сообщил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов на заседании комитета Тюменской областной думы. По его словам, в общей сложности 45% семян пшеницы - это семена тюменской селекции, овес - 89%, горох – 91%.

ИСТОЧНИК KP.RU