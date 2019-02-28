Сельскохозяйственные культуры, выведенные тюменскими селекционерами, переданы в производство

СЕГОДНЯ 19:14 2019-02-28T19:14:43+03:00

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Девять из двенадцати новых сортов сельскохозяйственных культур, которые вывели тюменские селекционеры, прошли испытания и переданы в производство. Об этом сообщил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов на заседании комитета Тюменской областной думы.

По его словам, в общей сложности 45% семян пшеницы - это семена тюменской селекции, овес - 89%, горох – 91%.

- С ячменем дела похуже – всего 1%. Но это говорит лишь о том, что нашим селекционерам есть над чем работать, - отметил Владимир Чейметов.

Благодаря качественным семенам тюменские сельхозтоваропроизводители имеют стабильные и хорошие урожай зерновых и зернобобовых культур. По словам директора департамента, доля раннеспелых сортов наших культур в общей структуре составляет 60%, что позволяет тюменским аграриям пораньше заходить в уборку и максимально убирать урожай до холодов.

Напомним, не так давно в Тюменской области подвели основные итоги социально-экономического развития за минувший год. Объем сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за 2018 год составил 66,2 млрд рублей (100,2% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах).

В хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна составил 1 340,8 тыс. тонн (84,4% к уровню 2017 года), получена урожайность 20,0 центнера с гектара. При урожайности 221 ц/га собрано 435,3 тыс. тонн картофеля, 125,1 тыс. тонн овощей при урожайности 428 ц/га. В полной потребности засыпаны семена под урожай 2019 года и заготовлены корма для животноводства.

ИСТОЧНИК KP.RU