Тюменские школьники познакомятся с основами программирования и цифровыми технологиями

СЕГОДНЯ 18:58 2019-02-28T18:58:25+03:00

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На очной площадке в физико-математической школе Тюменской области завтра, 1 марта, состоится «Урок цифры», в котором примут участие ученики ФМШ. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, акция проводится совместно с департаментом информатизации Тюменской области.

Ребята смогут познакомиться с искусственным интеллектом и его возможностями. Школьникам презентуют факты об искусственном интеллекте, после чего они примут решение: правда это или вымысел. Ученикам будут задавать такие вопросы, как, например: «равда ли, что нейросеть Яндекса стала соавтором пьесы для альта с оркестром?», «Есть ли робот, который учится готовить по видео с YouTube?».

Ещё одно задание для школьников – соревнование в формате брейн-ринга, где в качестве жюри будут сидеть приглашённые эксперты. В их числе директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич, заместитель председателя Западно-Сибирского банка, управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко и профессор, заведующий кафедрой бизнес-информатики и математики Олег Барбаков. Эксперты дадут рекомендации школьникам и посоветуют интересные материалы, которые позволят глубже изучить искусственный интеллект и машинное обучение.

Отметим, что «Урок цифры» - это всероссийская акция, в рамках которой школьники в нестандартной форме знакомятся с основами программирования и цифровыми технологиями. Акция проходит с февраля по май 2019 года раз в месяц, каждый урок посвящён определённой теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков по направлению «Кадры и образование» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU