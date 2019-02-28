Эдуард Абудллин: поиск каналов для сбыта продукции – один из основных трендов 2019 года

СЕГОДНЯ 18:47 2019-02-28T18:50:09+03:00

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Поиск каналов для сбыта качественной продукции – один из основных трендов 2019 года. Об этом на расширенном заседании действующих членов и партнёров Торгово-промышленной палаты Тюменской области в Тобольске заявил президент региональной ТПП Эдуард Абдуллин. По его словам, эффективным инструментом становится экспорт, тем более правительство России и Тюменской области отчётливее понимает необходимость поддержки экспортоориентированных предприятий.

- Поэтому Правительство Тюменской области создает благоприятные условия для их деятельности и вводит меры поддержки, - отметил Эдуард Абдуллин.

Глава Тобольска Владимир Мазур подчеркнул, что потенциал духовной столицы Сибири связан, прежде всего, с нефтехимией и туризмом.

- Как туристический кластер большое внимание мы получаем не только от региональных, но и федеральных структур: министерства культуры и министерства экономического развития. Уверен, что Тобольск – это город будущего. Он будет меняться к лучшему, расцветать и гостеприимно принимать гостей, - отметил мэр города.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что за последние 10 лет экономика Тюменской области продемонстрировала высокий рост: ВРП вырос более чем в 2 раза, объем промышленного производства – более чем в 3 раза. Также регион – один из лидеров по уровню инвестиционной привлекательности среди субъектов России (инвестиционный портфель региона составляет более 600 проектов на сумму свыше 1,6 трлн рублей). Как отметил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, при такой заданной высокой планке необходимо ставить новые задачи и стремиться к динамичному развитию.

Отметим, в расширенном заседании действующих членов и партнеров ТПП Тюменской области участвовали: советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева, директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов, гендиректор Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Андрей Шальнев, а также предпринимателиТобольска, Уватского и Вагайского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU