Экономика Тюменской области будет развиваться с учетом мнения бизнеса

СЕГОДНЯ 18:18 2019-02-28T18:18:20+03:00

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Развитие экономики Тюменской области, деловые тренды в России и мире в 2019 году, инвестиционная привлекательность Тобольска и поддержка малого и среднего бизнеса – вот основные темы, которые обсудили на расширенном заседании действующих членов и партнёров Торгово-промышленной палаты Тюменской области в Тобольске.

Как отметил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, за последние 10 лет экономика Тюменско области продемонстрировала высокий рост: ВРП вырос более чем в 2 раза, объем промышленного производства – более чем в 3 раза. Кроме того, регион – один из лидеров по уровню инвестиционной привлекательности среди субъектов России (инвестиционный портфель региона составляет более 600 проектов на сумму свыше 1,6 трлн рублей). По словам Вячеслава Вахрина, при такой заданной высокой планке необходимо ставить новые задачи и стремиться к динамичному развитию.

- Вместе с бизнесом нам важно рассмотреть механизмы улучшения инвестиционного стимулирования, методы поддержки малого и среднего бизнеса, настройку системы инвестиционного климата. Важно узнать мнения и пожелания предпринимателей чтобы совместно успешно двигаться дальше, - отметил он.

В свою очередь, президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин подчеркнул, что бизнес готов высказывать свои предложения и развиваться вместе с регионом.

- Вместе с тем, внутренние инвесторы все больше внимания оказывают Тобольску, который считают точкой роста для дальнейшего развития своих предприятий, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU