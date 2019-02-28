2019-02-28T18:18:20+03:00
Экономика

Экономика Тюменской области будет развиваться с учетом мнения бизнеса

Такое мнение выразил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Экономика Тюменской области будет развиваться с учетом мнения бизнесаЭкономика Тюменской области будет развиваться с учетом мнения бизнесаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Развитие экономики Тюменской области, деловые тренды в России и мире в 2019 году, инвестиционная привлекательность Тобольска и поддержка малого и среднего бизнеса – вот основные темы, которые обсудили на расширенном заседании действующих членов и партнёров Торгово-промышленной палаты Тюменской области в Тобольске.

Как отметил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, за последние 10 лет экономика Тюменско области продемонстрировала высокий рост: ВРП вырос более чем в 2 раза, объем промышленного производства – более чем в 3 раза. Кроме того, регион – один из лидеров по уровню инвестиционной привлекательности среди субъектов России (инвестиционный портфель региона составляет более 600 проектов на сумму свыше 1,6 трлн рублей). По словам Вячеслава Вахрина, при такой заданной высокой планке необходимо ставить новые задачи и стремиться к динамичному развитию.

- Вместе с бизнесом нам важно рассмотреть механизмы улучшения инвестиционного стимулирования, методы поддержки малого и среднего бизнеса, настройку системы инвестиционного климата. Важно узнать мнения и пожелания предпринимателей чтобы совместно успешно двигаться дальше, - отметил он.

В свою очередь, президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин подчеркнул, что бизнес готов высказывать свои предложения и развиваться вместе с регионом.

- Вместе с тем, внутренние инвесторы все больше внимания оказывают Тобольску, который считают точкой роста для дальнейшего развития своих предприятий, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени состоится масштабный архитектурно-строительный форум
Таксистами Тюмени за день совершено 77 нарушений Правил дорожного нарушения
Тюменские метеорологи назвали от чего зависит нынешнее половодье
Двух муниципальных служащих в Тюменском районе поймали на аферах с землей
Житель Тюменской области заразил односельчан описторхозом
В зимний День здоровья тюменцев ждет мастер-шоу по хоккею и крутые призы
Умирал несколько дней: тюменец в гостях до смерти забил приятеля
В Ишиме на нефтебазе загорелся резервуар с дизтопливом
Нормативы ГТО тюменцы могут сдать в нескольких центрах
Банк УРАЛСИБ интегрировал конструктор документов FreshDoc в Интернет-банк для бизнеса
Сборная биатлонистов Тюменской области выиграла IX зимнюю Спартакиаду учащихся России
В автобусах Тюмени появятся USB-зарядки
Жительница Тюменской области украла у Почты России более 100 тысяч рублей
На вокзале Тюмени состоится праздничная акция в честь 8 марта
Владимир Мединский: с удовольствием посмотрел «Тобол»
Погибала от голода: хирурги убрали из пищевода тюменки опухоль размером почти 15 см