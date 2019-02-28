2019-02-28T18:07:27+03:00
Экономика

В Тюмени состоится масштабный архитектурно-строительный форум

Мероприятие пройдёт в Технопарке
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени состоится масштабный архитектурно-строительный форумВ Тюмени состоится масштабный архитектурно-строительный форумФото: pixabay.com
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В Тюменском технопарке завтра, 1 марта 2019 года, в День движения за независимость Республики Корея состоится масштабный архитектурно-строительный форум. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в мероприятии примут участие ведущие корейские строительные и проектировочные компании.

Участники смогут ознакомиться с опытом проектирования зданий в странах СНГ с использованием корейских технологий, узнать об особенностях урбанистического развития корейских городов (в т.ч. о применении «умных» технологий в городской экосистеме) и обсудят направления и перспективы цифровизации строительной отрасли Тюменской области. Также известные корейские профессора в области архитектуры посетят ТИУ, где в Институте архитектуры и дизайна прочтут лекции студентам.

За последние 10 лет Республика Корея превратилась в одну из самых урбанизированных стран мира. Современная корейская архитектура славится своими оригинальными формами и новыми отделочными материалами. Ведущие корейские компании используют современные компьютерные технологии, что делает строительные объекты максимально надёжными и выносливыми.

По словам Почётного консула Республики Корея в Тюмени Игоря Самкаева, интерес к Тюменской области со стороны корейских коллег не случаен. Ведь наш регион входит в пятёрку российских регионов по темпам ввода в эксплуатацию жилой недвижимости.

- В 2019 году в регионе планируют построить порядка 1,6 млн квадратных метров жилья, – рассказывает. – В свою очередь Южная Корея стала одной из пяти ведущих стран мира в сфере зарубежного строительства. Уверен, что обмен опытом послужит на благо развития строительной отрасли региона и укрепит международное сотрудничество между Тюменской областью и Республикой Корея, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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