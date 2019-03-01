Южнокорейские компании будут строить в Тюмени жилье

СЕГОДНЯ 06:10 2019-03-01T06:12:04+03:00

О приоритетах в строительстве они расскажут на архитектурно-строительном форуме

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Масштабный архитектурно-строительный форум с участием корейских компаний откроется в Тюмени сегодня, 1 марта. Гости и организаторы планируют познакомиться с корейскими технологиями проектирования зданий в странах СНГ, цифровыми технологиями управления Сеулом и его экосистемой, а также особенности урбанистки в Корее. Местные эксперты представят перспективы цифрового развития Тюменской области в строительной отрасли.

Отметим, что строители Кореи в 2019 году планируют начать строительство порядка 1,6 млн квадратных метров жилья в Тюменской области. Наш регион является лидером в УрФО по строительству многоквартирных и индивидуальных домов. В свою очередь Корея за последнее десятилетие стала одной из самых урбанизированных стран мира. Современная корейская архитектура поражает своими оригинальными формами и новыми отделочными материалами. Южная Корея стала одной из пяти ведущих стран мира в сфере зарубежного строительства.

Для ведущих корейских компаний характерно использование современных компьютерных технологий при создании объектов, что делает их максимально надежными и выносливыми. Корейцы строительную сферу сделали максимально эффективной, простой, быстрой и автоматизированной.

В Тюмень также приглашены известные профессора в области архитектуры для прочтения лекций в Институте архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета. Обмен опытом в сфере проектирования и строительства послужит на благо развития строительной отрасли региона и укрепит международное сотрудничество с Республикой Корея.

Организаторами мероприятия выступили почетный консул Республики Корея в Тюмени И.М. Самкаев, правительство Тюменской области, администрация Тюмени и Тюменский индустриальной университет.

ИСТОЧНИК KP.RU