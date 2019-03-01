2019-03-01T05:21:35+03:00
Дом. Семья

В Тюмени открывают Школу садоводов

Дачникам расскажут, как вырастить хорошую рассаду
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени открывают Школу садоводов. На очередное заседание приглашают всех желающих. Специалисты расскажут о подготовке почвы и семян для посева на рассаду, а также о вредителях плодово-ягодных культур и борьбе с ними.

Занятие состоится в 17 часов по адресу: ул. Республики, 13, каб. 10. Организатором учебы выступило Тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз садоводов России».

Узнать более подробную информацию, а также задать другие вопросы, касающиеся работы Школы садоводов можно по телефону 290-111.

ИСТОЧНИК KP.RU

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