Погода 1 марта в Тюмени: тепло, но очень ветрено

СЕГОДНЯ 04:07 2019-03-01T04:07:08+03:00

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Первый день весны, 1 марта, в Тюменской области будет немного облачным, но очень ветреным. Местами пройдет небольшой снег, температура воздуха днем ожидается в пределах -5 -10 градусов. Ветер 5-10 м/с.

В Тюмени пятница будет преимущественно солнечной и без осадков. На улице с утра термометры покажут -10, а днем потеплеет до -5 градусов. Ветер 5-10 м/с.

В Тобольске чуть холоднее -11 -6, к вечеру пойдет небольшой снежок, ветер 4-10 м/с. В Ялуторовске и Заводоуовске очень солнечно, но всего -13 -10 при ветре 6-12 м/с. В Ишиме сегодня самая холодная погода -15 -11, пасмурно и ветер 6-11 м/с.

1 марта во всем мире отмечается День комплимента. Нет достоверных сведений о том, кем и когда учрежден этот праздник. Он ни к чему не обязывает: ни к подаркам, ни к специальной подготовке. Просто он лишний раз напоминает о великой силе слова, сказанного искренне и от чистого сердца!

Еще важно помнить, что комплименты нужно уметь правильно делать и уметь правильно принимать. И, конечно же, говорить комплименты нужно тогда, когда того требует душа, поэтому пусть это происходит не только 1 марта.

Сегодня также Всемирный день гражданской обороны. А в народном календаре 1 марта названо Ярилиным днем. До конца 15 века в России в этот день отмечали начало нового года.

Считалось, что если в ночь на 1 марта выпал снег, то нужно размести дорожку до колодца и мостки на пруду или реке. Верили, что это приносит в дом счастье, а детям - здоровье. Если будет тепло, то это предвещает холодную весну.

ИСТОЧНИК KP.RU