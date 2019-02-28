2019-02-28T16:33:17+03:00
Авто

Таксистами Тюмени за день совершено 77 нарушений Правил дорожного нарушения

С начала года в регионе с участием легковых такси произошло уже 23 аварии
Маргарита КАЛИНКИНА
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Таксистами Тюмени за день совершено 77 нарушений Правил дорожного нарушения. Фото ГИБДД Тюменской областиТаксистами Тюмени за день совершено 77 нарушений Правил дорожного нарушения. Фото ГИБДД Тюменской области
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За два месяца 2019 года в Тюменской области произошло уже 23 дорожных аварии с участием такси. В 14 случаях столкновения спровоцировали таксисты.

В связи с чем автоинспекторы усилили работу по обеспечению перевозок пассажиров легковым общественным транспортом. Сегодня, 28 февраля, во время рейда инспекторами полка ДПС ГИБДД и межрайонного отдела технического надзора в Тюмени выявлено 77 нарушений ПДД, в том чисел нарушение пользования ремнями безопасности, техническая неисправность автомобилей, нарушения правил переоборудования и другие.

В этот раз не было выявлено грубых нарушений ПДД, таких управление транспортом в состоянии опьянения, без водительского удостоверения. Это хороший результат профилактики нарушений, отметили в областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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