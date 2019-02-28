Тюменские метеорологи назвали от чего зависит нынешнее половодье

СЕГОДНЯ 15:43 2019-02-28T15:43:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Метеорологи Тюменской области пока не могут предсказать, каким будет половодье нынешней весной. Все зависит от многих факторов, в том числе от интенсивности таяния снега и дополнительных осадков весной.Ожидается, что высшие уровни воды на реках региона будут близкими к норме.

Предстоящий паводок обсуждался сегодня, 28 февраля, на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Его провёл заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, сообщили в пресс-службе главы региона.

Уже проведена нивелировка гидрологических постовых устройств, ежедневно контролируются показания приборов и работа оборудования.

Областной департамент жилищного коммунального хозяйства запланировал ряд профилактических мероприятий для предотвращения возможных неблагоприятных последствий паводка. В частности, проведены внеплановые инструктажи персонала, организована проверка систем водо- и энергоснабжения.

Все водозаборные сооружения региона обеспечены необходимым запасом реагентов и обеззараживающих средств. В паводковый период усилят производственный контроль за качеством питьевой воды. В сельских населённых пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, будет проведено обеззараживание общественных колодцев.

ИСТОЧНИК KP.RU