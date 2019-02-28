Двух муниципальных служащих в Тюменском районе поймали на аферах с землей

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-28T15:28:04+03:00

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Тюменскими полицейскими раскрыто мошенничество с землей на 8 миллионов рублей. Два специалиста администрации одного из муниципальных образований Тюменского района в течение года предоставили в областное Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии подложные документы на восемь участков в Тюмени. Оказалось, что все они принадлежат областному Департаменту имущественных отношений.

Также злоумышленники подделали архивные документы на домовладения по четырем адресам в Тюмени и двум земельным участкам в одном из сел Тюменского района, принадлежащих сторонним лицам для оформления права собственности.

Фигуранты успели оформить на подставных лиц землю в собственность и зарегистрировать три участка. Кадастровая стоимость указанных землевладений в общей сумме составила свыше восьми миллионов рублей, сообщили в Межмуниципального отдела МВД России «Тюменский».

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ и частью 1 статьи 292 «Служебный подлог». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU