Двух муниципальных служащих в Тюменском районе поймали на аферах с землей
Тюменскими полицейскими раскрыто мошенничество с землей на 8 миллионов рублей. Два специалиста администрации одного из муниципальных образований Тюменского района в течение года предоставили в областное Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии подложные документы на восемь участков в Тюмени. Оказалось, что все они принадлежат областному Департаменту имущественных отношений.
Также злоумышленники подделали архивные документы на домовладения по четырем адресам в Тюмени и двум земельным участкам в одном из сел Тюменского района, принадлежащих сторонним лицам для оформления права собственности.
Фигуранты успели оформить на подставных лиц землю в собственность и зарегистрировать три участка. Кадастровая стоимость указанных землевладений в общей сумме составила свыше восьми миллионов рублей, сообщили в Межмуниципального отдела МВД России «Тюменский».
По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ и частью 1 статьи 292 «Служебный подлог». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU