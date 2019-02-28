Житель Тюменской области заразил односельчан описторхозом
Жителя Вагайского района ждет суд за торговлю опасными язями. Мужчина закоптил рыбу, попробовав которую пятнадцать человек заболели описторхозом.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. 44-летнего селянина обвиняют в в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья людей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Выяснилось, что рыбак добывал язей в Нефтеюганском районе Югры, а затем коптил дома в самодельном коптильном аппарате, не оборудованном прибором контроля температуры, в результате рыба не прошла необходимую термическую обработку.
В настоящее время следствием собрана достаточно доказательств, сообщили в Следственное управление СК РФ по Тюменской области, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинения и передачи в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU