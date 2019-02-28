Житель Тюменской области заразил односельчан описторхозом

СЕГОДНЯ 15:16 2019-02-28T15:17:44+03:00

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Жителя Вагайского района ждет суд за торговлю опасными язями. Мужчина закоптил рыбу, попробовав которую пятнадцать человек заболели описторхозом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 44-летнего селянина обвиняют в в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья людей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Выяснилось, что рыбак добывал язей в Нефтеюганском районе Югры, а затем коптил дома в самодельном коптильном аппарате, не оборудованном прибором контроля температуры, в результате рыба не прошла необходимую термическую обработку.

В настоящее время следствием собрана достаточно доказательств, сообщили в Следственное управление СК РФ по Тюменской области, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинения и передачи в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU