2019-02-28T15:17:44+03:00
Происшествия

Житель Тюменской области заразил односельчан описторхозом

Мужчину ждет суд за сбыт опасной рыбы
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Житель Тюменской области заразил односельчан описторхозомЖитель Тюменской области заразил односельчан описторхозомФото: Маргарита КАЛИНКИНА
Изменить размер текста:

Жителя Вагайского района ждет суд за торговлю опасными язями. Мужчина закоптил рыбу, попробовав которую пятнадцать человек заболели описторхозом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 44-летнего селянина обвиняют в в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья людей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Выяснилось, что рыбак добывал язей в Нефтеюганском районе Югры, а затем коптил дома в самодельном коптильном аппарате, не оборудованном прибором контроля температуры, в результате рыба не прошла необходимую термическую обработку.

В настоящее время следствием собрана достаточно доказательств, сообщили в Следственное управление СК РФ по Тюменской области, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинения и передачи в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские метеорологи назвали от чего зависит нынешнее половодье
Двух муниципальных служащих в Тюменском районе поймали на аферах с землей
В зимний День здоровья тюменцев ждет мастер-шоу по хоккею и крутые призы
Умирал несколько дней: тюменец в гостях до смерти забил приятеля
В Ишиме на нефтебазе загорелся резервуар с дизтопливом
Нормативы ГТО тюменцы могут сдать в нескольких центрах
Банк УРАЛСИБ интегрировал конструктор документов FreshDoc в Интернет-банк для бизнеса
Сборная биатлонистов Тюменской области выиграла IX зимнюю Спартакиаду учащихся России
В автобусах Тюмени появятся USB-зарядки
Жительница Тюменской области украла у Почты России более 100 тысяч рублей
На вокзале Тюмени состоится праздничная акция в честь 8 марта
Владимир Мединский: с удовольствием посмотрел «Тобол»
Погибала от голода: хирурги убрали из пищевода тюменки опухоль размером почти 15 см