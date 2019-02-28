2019-02-28T14:48:48+03:00
Спорт

В зимний День здоровья тюменцев ждет мастер-шоу по хоккею и крутые призы

Всех желающих ждут на стадионе ДЮСШ «Водник»
Маргарита КАЛИНКИНА
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В зимний День здоровья тюменцев ждет мастер-шоу по хоккею и крутые призы. Фото департамента по спорту и молодежной политике ТюмениВ зимний День здоровья тюменцев ждет мастер-шоу по хоккею и крутые призы. Фото департамента по спорту и молодежной политике Тюмени
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Мастер-шоу по хоккею состоится в зимний День здоровья в Тюмени. Горожане смогут не только больше узнать о хитростях игры, но и выиграть крутые призы.

Спортивный праздник развернется 2 марта сразу на десяти площадках. Самая продолжительная и интригующая программа запланирована на стадионе ДЮСШ «Водник» (ул. Судоремонтная, 2б). Помимо традиционных веселых стартов, выполнения нормативов ГТО, перетягивания каната, турнира по мини-футболу, викторин с призами и других активностей, которые начнутся в 11 часов, гостей ждут товарищеские встречи по хоккею с шайбой на сладкие призы от строительной компании «YIT» и розыгрыш сертификатов на мясные деликатесы от агрохолдинга «Юбилейный».

Финальным аккордом станет «Мастер-шоу» по хоккею. Оно стартует в 18:00. Участниками станут воспитанники ДЮСШ «Водник», победители и призеры «Губернских игр». Им предстоит пройти испытания «Круг скорости», «Эстафета мастерства», «Самый эффектный буллит» и «Точный бросок». После хоккейного мастер-шоу состоится еще один розыгрыш призов. В этот раз в призовой фонд войдут гироскутер, смарт-часы, коньки, лыжи и другой полезный спортивный инвентарь. Затем состоится показательный матч, посвященный 60-летию тюменского хоккея с участием команд «Ветераны Водника» и «Красная машина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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